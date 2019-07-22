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Выстоит: украинцы задумались о судьбе Крымского моста

Фото: most.life
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В Незалежной озадачились, что делать с дорогой через Керченский пролив после возвращения полуострова

Жители Незалежной в панике. Их внезапно осенила фантастическая мысль: как быть с Крымским мостом после возвращения полуострова?! Только вот желанию утопистов не суждено сбыться.  

Вот уже больше года, вопреки прогнозам заклятых врагов России, автомагистраль через Керченский пролив цела и невредима. На подходе – железнодорожное полотно.  

"Самый длинный мост в Европе не рухнет", -  сделал вывод украинский журналист и политический аналитик Евгений Киселев, уточнив при этом, что поменять прописку Крыму будет нелегко – посложнее, чем вернуть Донбасс. "А предсказания о том, что мост "рухнет", -  пояснил телеведущий, – основывались на устаревших инженерных знаниях". 

"Прогресс науки и техники позволяет такой мост построить с тем, чтобы он не разделил судьбу того моста, который пытались создать немцы во времена, когда Таманский полуостров и Крым были оккупированы Вермахтом", – признал Киселев в чате "Главреда", напомнив о недолгом существовании сооружения, о котором идет речь.  

В Незалежной с завидным постоянством приписывают Крымскому мосту разные огрехи и показывают на фотографиях пустую магистраль. По заверениям завистников, с беспечной руки которых до 2014 года на полуострове царила разруха, дорога, соединяющая его с Краснодарским краем, непременно распадется на части

Ксения АНДРЕЕВА
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