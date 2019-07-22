Украина не сможет помешать выдаче документов, а в случае санкций получит жесткий отпор

Москва имеет полное право принимать в гражданство РФ всех, кого посчитает нужным. Поэтому протесты Киева на этот счет не имеют никакого значения. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.



"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает",

– приводит слова сенатора РИА "Новости".

По его мнению, для жителей Донбасса получение российских паспортов – это "возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве". Какое государство имеется в виду – Украина или непризнанные международным сообществом республики, – Морозов при этом не уточнил.

Член верхней палаты также пообещал Украине ответные меры в случае введения санкций против нашей страны. "Санкции – дело пустое. Ответим", – подчеркнул политик.

Тем временем бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил о том, что выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных республик не противоречит минским соглашениям.

"Минские соглашения настолько лаконичные, что их можно было уже выучить наизусть. Там ничего не сказано про паспорта. Причем их выдача не противоречит ни духу, ни букве минских договоренностей. Я понимаю, что Киеву это не нравится, но применить какие-то санкции к тем, кто получил паспорта, практически невозможно", – приводит слова политика НСН.

По словам Царева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк "высказывает озабоченность, поскольку понимает, что выдача паспортов – серьезный рычаг в руках России". Ранее украинский чиновник говорил о том, что Киеву необходимо постараться прекратить процесс выдачи паспортов, либо максимально усложнить его – ответной мерой могут стать национальные санкции.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины. В офисе президента Украины это известие встретили "с грустью и негодованием".