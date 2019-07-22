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Лукашенко назвал Украину "головной болью" всей Европы

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Белорусский лидер озаботился судьбой украинского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что происходящее сейчас на Украине является "общей бедой" Европы. Об этом он заявил на встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином. Батька призвал  помочь в разрешении украинского кризиса.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит на Украине, этот народ того не заслужил", – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его мнению, европейские страны должны участвовать в процессе лечения "головной боли" и "нарыва" в виде украинского кризиса, поскольку Брюссель также несет ответственность перед Киевом, выбравшим европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС.

Фото: www.globallookpress.com

"Дело в том, что эта проблема наша с вами – мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", – заявил Лукашенко.

"ЕС сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", – констатировал президент.


Одновременно, белорусский лидер подчеркнул, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду прошли накануне. После обработки обработки 64,03% протоколов на момент написания статьи лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 42,54% голосов. Вторую строчку уверенно занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" 13,02%. Также в парламент проходят еще три партии: "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко с 8,50%, "Батькивщины" бывшего премьера Юлии Тимошенко – 8,01%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,28%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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