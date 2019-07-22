Обязанности чиновника временно исполняет его заместитель

В Незалежной неожиданно заявили о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко куда-то пропал. На исчезновение важного сотрудника правоохранительных органов обратил внимание юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет [первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий] Сторожук",

– написал на своей странице в Facebook экс-заместитель руководителя администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Украинские интернет-пользователи принялись шутить о том, куда мог деться генпрокурор. Одни решили, что он отдыхает, другие решили, что Луценко веселится где-то в другой стране.

"Конференция поди какая в Латинской Америке?", "Во Франкфурте на прилавки выкинули дешевое просроченное пойло", "Белка похитила", "Куда-то – это куда? У него один путь: в тюрьму", "Запил с горя?", "Набухался, наверное!", "В запое Юра", "Кружку драит", "Побежали крысы с корабля", "Смылся, короче", - иронизируют украинцы.

Впрочем, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган поспешила успокоить общественность, заявив в Facebook, что ее начальник находится в официальном отпуске.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский не раз вносил в Верховную раду представление об увольнении Луценко, замечая, что тот не соответствует требованиям этой должности. Однако парламент не поддержал главу Незалежной, который заявил, что после выборов все равно уволит генпрокурора.

Выборы в Раду прошли 21 июля, пока побеждает партия лидера украинцев "Слуга народа".