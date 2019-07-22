Незалежная испытывает дефицит товарных вагонов

Украину ожидает транспортный коллапс из-за нехватки подвижного товарного состава и возросшего российского транзита по Укрзализныце, и все это на фоне ожидающегося рекордного урожая зерновых в стране. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

"У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. На Украине прогнозируется рекордный урожай зерновых. И новость плохая – скорее всего этот урожай будет нечем вывозить. В сезон сбора зерновых самое узкое место в логистике – порты большой Одессы и железная дорога", – написал Криворучко в своем Facebook.

По его словам, пиковые нагрузки на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру Одесской ж/д связаны с сезонным ростом перевозок строительных грузов, таких как щебень, экспорта и транзита железно-рудного сырья и активизации морских поставок угля для украинской энергетики.





Поскольку сложившаяся ситуация угрожает экономике страны, специалист призвал власти уже сейчас принять меры для недопущения транспортного коллапса. Также Криворучко и в данной проблеме обнаружил вездесущую руку Москвы.

"Вишенкой на торте может стать парадоксальная ситуация, в которой по украинской железной дороге будет перевозиться российский транзит, во-первых, это может произойти из-за переориентации российского угля с железной дороги на порты Большой Одессы, из-за вступивших в силу санкций. Во-вторых, активный рост транзита из России", – заметил он.

Криворучко напомнил "Укрзализныци", что она является государственным национальным перевозчиком, а значит, обязана защищать интересы экономики Незалежной.

"И железнодорожная инфраструктура должна в первую очередь удовлетворять внутренние нужды – именно украинских перевозчиков. Это раз. И два – коллапс нужно предотвратить. Без кардинального пересмотра подхода к планированию внутренних и транзитных перевозок (сначала внутренние и экспорт, по остаточному принципу транзит) грузоотправители уже в ближайшее время снова столкнутся с заторами на подходах к портам, что приведет к падению оборачиваемости вагонов и их дефициту", – резюмировал Криворучко.

В начале июля, "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") отчиталась о прибыльности своих пассажирских поездов. И выяснилось, что самым прибыльным маршрутом оказался состав "Киев-Москва". Только за последние полгода этот состав дал госпредприятию 117,7 млн гривен ($4,5 млн). Пять наиболее популярных внутренних направлений вместе взятые дают Украине меньше прибыли, чем один поезд, следующий от украинской до российской столицы, сообщала LIGA.net.

И это еще не все. На втором месте по прибыльности расположился рейс "Одесса-Москва" (39,2 млн гривен). Третье место занимает маршрут "Львов-Москва" (26 млн гривен". На четвертой позиции стоит поезд "Кривой Рог-Москва" (25,5 млн гривен), а замыкает пятерку лидеров рейс "Днепр-Москва" (почти 22 млн гривен).

Далее в списке находятся направления "Николаев-Москва" и "Хмельницкий-Москва".