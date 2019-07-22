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Украина обвинила Россию в миллиардных убытках своих портов на Азове

Фото: most.life
От властей Незалежной и Запада просят денег на поддержание отрасли

В Киеве объявили о недополученных 6 млрд гривен доходов украинских портов в Азовском море из-за каких-то "агрессивных" действий Москвы со времен "революции гидности". Об этом сегодня заявил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 г., по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", – цитирует "Интерфакс-Украина" чиновника.

Вецкаганс считает, что отечественные порты на Азове нуждаются в комплексной поддержке на государственном и международном уровне. По его словам, именно совместными усилиями в прошлом году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

Также он рассказал о шагах, которые организация предпринимает, чтобы улучшить ситуацию в Азове.

Фото: most.life

"Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 гг. превысит 1 млрд грн. В начале июля в Мариуполь зашло первое судно дноуглубительного флота подрядчика, который будет проводить работы по поддержанию паспортных глубин в наших портах на Азове", – сообщил Вецкаганс.

По данным агентства, "Укрзализныця" в мае текущего года утвердила 20%-ную скидку на грузовые тарифы следованием в порты "Мариуполь" и "Бердянск".

Ранее отмечалось, что Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Россией Крымского моста.

Еще нынешней весной Киев жаловался Вашингтону, что Погранслужба РФ досматривает в районе нашего нового транспортного перехода украинские суда якобы "дольше всех" и "позже всех". В Москве объясняют слишком тщательный досмотр участившимися заявлениями о возможных диверсиях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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