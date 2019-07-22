Молодой украинец не стал рассказывать ЦИК о своем роде деятельности

ЦИК Украины продолжает подсчитывать бюллетени по выборам в Верховную раду, которые состоялись 21 июля. Так, в 77-м избирательном округе, в Запорожской области, где обработали 93% протоколов, сложилась любопытная ситуация: 29-летний кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Штеп получил 43% голосов. При этом самовыдвиженец и опытный политик 80-летний Вячеслав Богуслаев отстает от соперника больше, чем на 10%.

Украинские СМИ обратили особое внимание на выбор жителей Запорожья и принялись активно писать о том, что профессионала обошел простой фотограф. Однако некоторых украинцев устраивает такое положение дел. Как пишут пользователи Сети, "все познается в сравнении".

"На фоне генпрокурора-электрика, министра иностранных дел-математика и спикера парламента с отягощенным психофизиологическим анамнезом депутат-фотограф смотрится вполне приемлемо", – отметил один украинец.



За нардепа свои голоса отдали свои голоса всего 32% населения. По информации ЦИКа, Штеп нигде не работает. Впрочем, как отмечает украинское издание "Страна.ua", на сайтах Запорожья можно найти рекламу услуг кандидата в депутаты как свадебного фотографа. За час Штеп с семилетним опытом берет от 4 тыс рублей до 4,5 тыс. (от 1600 до 1900 гривен). К слову, украинец – еще и организатор фотовыставок, а также основатель и преподаватель авторской фотошколы, согласно соответствующему порталу.

По последним данным, ЦИК Украины обработал уже 76,34% протоколов. Около 4,6 млн украинцев проголосовали 21 июля за то, чтобы представители партии президента страны Владимира Зеленского вошли в новый состав парламента Незалежной. "Слуга народа" набрала более 42,77%. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказалась на втором месте с 12,99% голосов, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" – всего 8,35%. За Юлию Тимошенко и "Батъкивщину" выступили 8% населения, а за музыканта Вячеслава Вакарчука и его "Голос" – 6%. А за рубежом украинцы поддержали Порошенко, а не Зеленского.