Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ПАСЕ унизила Украину

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГлава Евросовета нашел на Донбассе военную ловушку России
В Верховной раде жестко отреагировали на заявления европейцев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) попирает интересы Украины. Об этом заявила депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

По словам нардепа, сначала европейцы предпочли Москву Киеву, вернув российскую делегацию в ПАСЕ, а теперь еще и требуют от украинцев слушаться российских представителей:

"То, что сделала ПАСЕ – это пощечина не просто Украине, а всей демократии", – цитирует Червакову "Обозреватель".

Фото: www.globallookpress.com

Особое возмущение нардепа вызвало настойчивое желание ПАСЕ включить российских представителей в состав группы наблюдателей за парламентскими выборами Незалежной.

"Я считаю, что это самоунижение, чтобы россияне тут наблюдали и учили нас жить, как мы должны проводить у себя выборы и какая у нас должна быть демократия. Это самоунижение – я иначе сказать не могу", – заявила Червакова.

Украина была против восстановления РФ в ПАСЕ. После того, как европейцы большинством голосов вернули РФ все права членов ассамблеи, спикер Рады Андрей Парубий решил отомстить европарламентариям и отозвал приглашение для наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Верховную раду. Руководство ПАСЕ в ответ заявило, что Украина как член организации обязана принять наблюдателей от Ассамблеи, в группу которых могут войти представители от всех стран-участников. Украинские политики также указали Парубию, что он превысил свои полномочия.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей