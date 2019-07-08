ПАСЕ унизила Украину

В Верховной раде жестко отреагировали на заявления европейцев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) попирает интересы Украины. Об этом заявила депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова.

По словам нардепа, сначала европейцы предпочли Москву Киеву, вернув российскую делегацию в ПАСЕ, а теперь еще и требуют от украинцев слушаться российских представителей:

"То, что сделала ПАСЕ – это пощечина не просто Украине, а всей демократии", – цитирует Червакову "Обозреватель".

Особое возмущение нардепа вызвало настойчивое желание ПАСЕ включить российских представителей в состав группы наблюдателей за парламентскими выборами Незалежной.

"Я считаю, что это самоунижение, чтобы россияне тут наблюдали и учили нас жить, как мы должны проводить у себя выборы и какая у нас должна быть демократия. Это самоунижение – я иначе сказать не могу", – заявила Червакова.

Украина была против восстановления РФ в ПАСЕ. После того, как европейцы большинством голосов вернули РФ все права членов ассамблеи, спикер Рады Андрей Парубий решил отомстить европарламентариям и отозвал приглашение для наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Верховную раду. Руководство ПАСЕ в ответ заявило, что Украина как член организации обязана принять наблюдателей от Ассамблеи, в группу которых могут войти представители от всех стран-участников. Украинские политики также указали Парубию, что он превысил свои полномочия.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.