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ПАСЕ указала Украине на ее обязанность допустить организацию на выборы

Фото: www.globallookpress.com
Обиженных украинских депутатов ткнули носом в договоренности

Власти Незалежной обязаны допустить представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы в страну для работы на досрочных выборах в Верховную раду. Об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в среду, 3 июля, в ответ на письмо спикера украинского парламента Андрея Парубия, который уведомил ее об отзыве приглашения членов организации для участия в выборном процессе.

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана пригласить Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", – указала швейцарка.

Также она напомнила, что ПАСЕ наблюдает за выборами в Незалежной с 1994 г., что позволило "значительно улучшить" качество избирательного процесса.

Лилиан Мори Паскье. Фото:Петр Ковалев/ТАСС

Президент подчеркнула, что готова продолжить дискуссии с украинской стороной, чтобы отношения между Ассамблеей и Радой наладились.

Обида Киева на Страсбург затаилась после того, как 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в организации в полном объеме. Накануне пан Парубий отозвал приглашение представителям Ассамблеи на внеочередные парламентские выборы на Украине в качестве наблюдателей. При этом необходимо заметить, что евродепутатов вчера развернули чуть ли не в аэропорту.

Пока еще действующий министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин считает, что Киеву необходимо временно покинуть ПАСЕ, поскольку, "что там происходит, – это патология".

"Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии, как лучше делать? Ну реально – вот эти что ли, которые Россию вернули в ПАСЕ?" – негодовал пан Климкин в интервью Liga.net.

При этом глава МИД считает, что РФ нигде нельзя оставлять в покое.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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