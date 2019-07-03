Киев и Страсбург разругались вдрызг

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была направлена на Украину наблюдать за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду, сегодня досрочно завершила свою работу в соборной. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Евродепутаты прибыли в Киев накануне, 2 июля. Вчера же спикер Рады Андрей Парубий уведомил президента Ассамблеи Лилиан Мори Паскье о том, что парламент страны отозвал свое приглашение наблюдать за украинскими выборами, которые намечены на 21 июля.

"В результате этого решения предвыборная делегация досрочно прекращает свою деятельность", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.

Ранее сегодня Паскье ответила на письмо Парубия, указав тому на обязательства украинской стороны допустить евродепутатов в работе на выборах.