Предвыборные обещания нынешнего лидера Незалежной канули в лету

Жесткой критике подверг первые тридцать дней правления президента Украины Владимира Зеленского депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, избиратель бывшего комика прозревают после того, как он не рвется выполнять свои обещания. Об этом парламентарий заявил в эфире программы "60 минут" в четверг, 4 июля.

"Украинцы начинают прозревать от той лжи, которую мы опять увидели в последние 30 дней. Люди увидели, что человек, за которого проголосовали 73% избирателей, и который обещал всем мир, сегодня уводит страну в НАТО, МВФ и, самое главное, собирается продать землю Украины", – сказал Рабинович.

По его мнению, нынешний план развития страны принадлежал группе американского финансиста Джорджа Сороса.





"На данный момент все ключевые посты в администрации нового президента занимают представители группы Сороса. Поэтому мы прекрасно понимаем, с чем мы сталкиваемся. Понимаем уровень этих людей и на что они способны. Но нам никто не в состоянии помешать, даже несмотря на то, что на нашем фланге созданы различные партии, чтобы отнять наши голоса. Мы все равно будем побеждать, у нас нет другого пути", – подчеркнул оппозиционер.

Он пожаловался на грязные технологии, которые используются сегодня по отношению к политсиле, которую депутат представляет.

"Сегодня мы фиксируем 13-15 нападений в день на представителей нашей партии. При этом действующая власть закрывает глаза на эти бесчинства националистов и радикалов", – сказал Рабинович.

Он считает, что эти атаки устраиваются от имени полиции, которую возглавляет Арсен Аваков, "с молчаливого согласия новой администрации", а значит, и министр внутренних дел, и представители команды Зеленского находятся в сговоре с националистами.

Ранее сегодня были обнародованы свежие данные опроса социологической группы "Рейтинг", из которых следует, что партия шестого президента Украины "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее украинцев снизилось до 42,3% с 47,6%. В то же время увеличилась поддержка политсилы Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" – за нее готовы проголосовать на предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах 13,4% (ранее 12,4%) избирателей.

