Украинский барыга не сдержал эмоций на предвыборном митинге

Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пустился во все тяжкие. Кажется сидящий за границей оппозиционный блогер Анатолий Шарий совсем разбередил нервы у "шоколадного короля". Накануне на митинге в Каменец-Подольском он позволил себе нецензурную брань в адрес журналиста, который пытается баллотироваться в Верховную раду.

Вчера пан Порошенко встречался с избирателями города, куда также прибыли и местные сторонники Шария.

Выступая со сцены в своей речи экс-глава государства в качестве достижений на президентском посту упомянул армию и Томос. Но тут громко о себе дали знать активисты "Партии Шария", пытаясь вставлять свои реплики. Но Петр Алексеевич не сдавался и Остапа понесло.

"Наша команда отменила регистрацию Шария, кремлевского **** (человека с низкими, животными инстинктами), который нанимает за 30 серебренников таких молодых людей",

– заявил хозяин "Рошена", тыча пальцем в группку украинцев с красными шариками – символом партии журналиста.





Пан Порошенко стал стыдить юное поколение тем, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".

"Ну ты, мужчина, тебе уже сорок лет. Иди служить в армию. Не стой с шариками", – добавил он.

Затем политик, обнаружив какого-то человека в толпе со сцены стал орать:

"Вот видите, вот здесь стоит его охранник, вот этот в белом. Вот за кремлевские деньги они нам нанимают таких ***** (незаконнорожденных детей), извините пожалуйста".

Потом в раже пятый лидер нации начал скандировать любимую кричалку майданов "Ганьба Шарию!", т.е. позор, под весьма хлипкий ответ собравшихся.

"А теперь слушайте, как встречают Порошенко. По-ро-шен-ко!" – раза три проорал политик.

Очевидцы мероприятия считают, что украинский барыга, как его оценил экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, явился на встречу с электоратом в пьяном виде. Очень даже верится.

Хлеба и зрелищ можно обнаружить на украинских сайтах или на YouTube. Присутствие нецензурной лексики и уважение к российским законам не позволяет нам предоставить напрямую выступление бывшего украинского президента.

