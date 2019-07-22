"Кровавый пастор" увидел в новой Раде реваншистов и сторонников России

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что 20% граждан Украины проголосовали за политсилы, которые "олицетворяют реванш и возвращение к России", а посему являются "рабами". Так один из майданных вождей и архитектор силового подавления восставшего против бандеризации страны Донбасса прокомментировал предварительные итоги выборов в Верховную раду.

Свой пост он озаглавил "Хождение по пустыне".



"Что поражает – это результат ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь" – ред.) и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", – написал пан Турчинов.

По его мнению, такой выбор народа является свидетельством того, что большая часть украинцев готова обменять "свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".

Далее "кровавый пастор" погрузился в историю Древнего мира и напомнил о судьбе евреев.

"Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", – вопрошает Турчинов.

Добавим, что на данный момент времени ЦИК обработал 76.34% бюллетеней. Партия нынешнего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42.77% голосов, второе место уверено занимает ОПЗЖ – 12.99%. Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" идет на третьей позиции с 8.35%, от нее чуть отстает "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8.08%. В Раду попадет и политсила музыканта Святослава Вакарчука с 6.12% голосов.

В российском МИД уже отметили тот факт, что в украинский парламент прошла оппозиционная партия, которая выступает за нормализацию отношений с Москвой, а также "показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины". Скромный результат партии Порошенко и абсолютный провал радикалов и националистов говорит об усталости украинцев "от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями".

"Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", – следует из заявления дипведомства.

