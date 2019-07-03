У украинского лидера отыскали те же недостатки, что у Бонапарта

Президент Незалежной является пародией на французского императора. Он упивается агрессией и не интересуется тем, что происходит в стране. Такую характеристику украинскому лидеру дал депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.



Политик признался, что голосовал за Владимира Зеленского, но быстро разочаровался в его способностях управлять страной. К тому же у президента не получится добиться мира в Донбассе, отметил депутат.

"Я с нашим последним президентом купился, я уже все видел, все знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел (экс-президента Петра) Порошенко, я видел какое-то будущее. Я посмотрел, он так говорил, этот человек не может не принести нам мир",

– заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Хуже всего, по его мнению, то, что Зеленский не собирается выполнять свои предвыборные обещания, отмечает телеканал "360".

"Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром", – указал парламентарий.

Рабинович ранее обвинил Зеленского в "коррупции высшего уровня" из-за того, что тот заявил о возможном переезде администрации президента Украины в новое здание. Кроме того, депутат пожаловался на то, что глава государства "всех обманул".

Президент пока что действительно не предпринял ни одного серьезного шага для разрешения конфликта в Донбассе. Вместо этого он, подобно своему предшественнику, во всем винит Россию. Во время поездки в Канаду Зеленский сказал, что в отличие от РФ Украина полностью поддерживает политико-демократический путь решения конфликта на востоке страны. При этом он подчеркнул, что Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса не удалось договориться о перемирии из-за того, что этого не хочет Москва, передает "Федерал-Пресс".