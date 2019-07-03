Украинцев приучают к НАТО при помощи костей и фишек

В Киеве выпустят настольную игру о пользе отношений с альянсом

Осенью в Незалежной презентуют специальную настольную игру, которая расскажет о преимуществах сотрудничества с Североатлантическом альянсом. Об этом журналистам рассказала руководитель проекта Ольга Иванова.



По ее словам, целевой аудиторией игры являются прежде всего молодые люди. Настольное развлечение под названием "НАТО – Украина" поможет украинской молодежи узнать о позитивных изменениях, которые принесет сотрудничество страны с альянсом.

"Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии… Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США",

– приводит слова Ивановой РИА "Новости".

Первые 57 экземпляров игры планируется передать в учебные заведения. Спонсором проекта выступает посольство Великобритании на Украине. Власти Соединенного Королевства напрямую заинтересованы в том, чтобы население страны, которая является ближайшим соседом России, было лояльно настроено по отношению к западному военно-политическому блоку.

В декабре 2014 г. на Украине были приняты поправки в законодательство, в соответствии с которыми страна отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале этого года вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс государства на вступление в НАТО и Евросоюз.

Президент Незалежной Владимир Зеленский, находясь в Канаде, подтвердил, что курс на вступление в ЕС и НАТО остается главным внешнеполитическим приоритетом страны. "Мы продолжим этот путь, и этот выбор я всегда буду защищать. Мы продолжим сотрудничество с международными финансовыми организациями и будем приближать армию Украины к стандартом НАТО, а Украину к НАТО", – заявил глава государства.