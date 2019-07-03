Заигрывает: громкие речи Зеленского о Крыме стали понятнее

Прирожденному комику оказалось трудно обсуждать серьезные вещи

Президент Украины Владимир Зеленский слабо подкован с политической и юридической точки зрения, поэтому он пользуется своей сильной стороной – обаянием артиста. Так объяснил вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков поведение и заявления главы Незалежной во время визита в Торонто.

На фото и видеокадрах видно, что Зеленским много смеялся во время общения с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и на других мероприятиях. Окружающие внимали ему благосклонно, ведь говорил он правильные, с их точки зрения, слова о возврате Крыма.

"Зеленский, готовясь к выступлению, в обязательном порядке преследует цель понравиться, вызвать улыбки и угодить аудитории, а не отстоять интересы своей страны. Такое политическое поведение абсолютно деструктивное", – приводит мнение Бобкова РИА "Новости".

Зеленский прибыл в Канаду 2 июля. Выступая в Торонто, он, в частности, заявил, что крымчане остаются гражданами Украины, несмотря на их российские паспорта. Речь главы Незалежной вызвала смех в зале.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил талант Зеленского.