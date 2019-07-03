Большой аукцион: Зеленский объявил о распродаже госактивов

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Украину пустят с молотка. От какой именно собственности Киев решил избавиться, президент Украины Владимир Зеленский не уточнил, но намекнул - приватизация будет масштабная.
О большой распродаже государственных активов лидер Незалежной предупредил, в первую очередь, иностранцев:
"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году",
– сообщил Зеленский на встрече с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером во время визита в Канаду.
Сейчас, по словам Зеленского, он активно готовит страну к приватизации. В частности, отменил уже 160 указов, "которые давили на бизнес".
Ранее в Киеве сообщили о намерении отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это решение уже раскритиковали некоторые политики Незалежной, предупредив, что угодья быстро перейдут в руки иностранных фондов, поскольку у украинцев денег нет.
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