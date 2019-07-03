Большой аукцион: Зеленский объявил о распродаже госактивов

Мнения населения власти не спрашивают

Украину пустят с молотка. От какой именно собственности Киев решил избавиться, президент Украины Владимир Зеленский не уточнил, но намекнул - приватизация будет масштабная.

О большой распродаже государственных активов лидер Незалежной предупредил, в первую очередь, иностранцев:

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году",

– сообщил Зеленский на встрече с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером во время визита в Канаду.

Сейчас, по словам Зеленского, он активно готовит страну к приватизации. В частности, отменил уже 160 указов, "которые давили на бизнес".

Ранее в Киеве сообщили о намерении отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это решение уже раскритиковали некоторые политики Незалежной, предупредив, что угодья быстро перейдут в руки иностранных фондов, поскольку у украинцев денег нет.