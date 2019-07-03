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Украинцы перестали верить слухам о Крымском мосте

Фото: most.life
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Информационная атака на транспортный переход пошла на спад

На Украине в последнее время резко уменьшился поток сообщений о том, что Крымский мост вот-вот обрушится. Движение по мосту открыто более года назад, и за это время с сооружением не произошло никаких инцидентов. Похоже, в Киеве постепенно смирились с мыслью, что мост построен на века, пишут интернет-пользователи.

"Информационная атака украинцев на Крымский мост сдулась? Ничего не слышно от наших недобратьев, тишь да гладь",

написал в Twitter россиянин Константин Симонов.

Он напомнил, что украинцы "несколько лет вопили, что мост рухнет", а "теперь несколько месяцев как языки проглотили". Это и к лучшему, ведь жителям Незалежной давно пора следить за состоянием своей страны: "У самих все разрушено – заводы, инфраструктура, лучше бы за своим следили".

Уже в прошлом году, спустя какое-то время после открытия автомобильной части Крымского моста, активность злопыхателей пошла на спад, отмечает "Царьград". До этого они распускали небылицы про магистраль, уверяя, что она того и гляди обвалится. Но все информационные вбросы украинцев оказались нелепым вымыслом.

Фото: most.life

Впрочем, отдельные сообщения о незавидной судьбе Крымского моста и Керченского пролива периодически всплывают в информационном пространстве соседней страны. Так, на днях украинский гидрогеолог Юрий Медовар выразил мнение, что Крымский мост нужно разобрать как можно скорее. По его словам, строение снижает глубину фарватера. В результате в скором времени "в Керченском проливе будет болото".

Проблема возникла из-за того, что во время строительства были сконструированы дамбы, которые и перекрыли течение. В результате водообмен между Черным и Азовским морями был нарушен, отметил Медовар, подчеркнув, что возведение моста было ошибкой.

В ответ руководитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко опроверг подобные домыслы. По его словам, после возведения моста в регионе улучшилась ситуация с судоходством, передает РИА "Новости – Крым".

Ранее сообщалось, что в этом году в Крыму увеличилось число туристов с Украины. Многие из них едут посмотреть на Крымский мост. Увидев сооружение своими глазами, они перестают верить в небылицы о том, что оно скоро разрушится.

Андрей ФИЛАТОВ
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