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Европейцы заплатят за закрытие АЭС на Украине

Фото: www.globallookpress.com
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Специалистов по консервации Чернобыльской станции ищут за рубежом

Евросоюз усомнился в том, что Киев может самостоятельно справиться с обеспечением ядерной безопасности на Украине. Поэтому для проведения работ по окончательному выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС решил направить своих специалистов, работу которых оплатит из собственного бюджета. Сумма не маленькая – €3 млн.

Привлеченные специалисты должны будут "помочь" правительству Украины, Министерству энергетики и угольной промышленности страны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, а также заинтересованным неправительственным общественным организациям ликвидировать ядерную угрозу со стороны Незалежной.

"Главная задача заключается оказании помощи … в управлении проектным циклом программы сотрудничества в области обеспечения ядерной безопасности (INSC) и проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС", – цитирует RT документ Еврокомиссии.

Фото: www.globallookpress.com

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В 2000 г. станция прекратила выработку электроэнергии. В 2018 г. Верховная рада приняла закон об окончательном выведении ЧАЭС из эксплуатации и распорядилась выделить на это 3 млн гривен до 2020 года. Над аварийным 4-м энергоблоком сейчас возводится новый саркофаг. Опять же – на деньги европейских налогоплательщиков.

Фоторепортаж
Советский постапокалипсис: ликвидаторы Чернобыльской аварии пришли в ужас от увиденного
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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