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Зону отчуждения Чернобыльской АЭС открыли в Белоруссии для туристов

Фото: www.globallookpress.com
Белорусы начали проводить первые экскурсии

Туристы теперь могут посетить зону отчуждения Чернобыльской АЭС с белорусской стороны. Об этом сообщили журналисты телеканала "ОНТ".

Как рассказал замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, экскурсия на пятерых будет стоить около 10 тыс рублей. Впрочем, ни техники, ни "мертвых городов" в этой зоне нет. Там находятся лишь 95 опустошенных деревень.

Организаторы подобного досуга уверяют, что турист получит в этой местности радиации меньше, чем от полета в самолете.

Четвертый энергоблок взорвался на ЧАЭС в апреле 1986 г., напоминает агентство РИА Новости. Радиационное загрязнение распространилось на 50 тысяч квадратных километров в 12 областях Украины, а также 46,5 тысячи квадратных километров  в Белоруссии. Территорию России эта катастрофа, в результате которой погибли сотни человек, также затронула. 

Полина ИВАНОВА
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