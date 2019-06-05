В России взорвались из-за американской лжи о Чернобыле

Ликвидаторы трагедии нашли ляпы и фактические несоответствия в нашумевшем сериале

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают пять серий проекта "Чернобыль" телеканала HBO. Эксперты отмечают, что несмотря на профессионально и интересно снятый материал, американцы упустили главное – победу над этой "войной".

Президент Союза "Чернобыль России" Вячеслав Гришин, участвовавший в устранении последствий аварии на АЭС, считает, что создатели сериала до мелочей отразили советскую действительность в бытовом плане. Однако, по его словам, авторы изначально вложили в сериал "идеологическую подоплеку" о том, что советскую власть не волновали судьбы людей. Эксперт сразу заметил пропагандистские приемы, влияющие на людей.

Более того, американцы не докопались до истины – по сюжету главный герой Валерий Алексеевич Легасов, заместитель директора ведущего ядерного института – Курчатова, уходит из жизни не из-за чернобыльской аварии, а из-за смерти сына, карьерных проблем, что подтверждала его вдова.

Это не единственное фактическое несоответствие, которое заметил Гришин. В сериале засыпающий ядерный реактор вертолет в мае 1986-го, входя в опасное облако, падает. По мнению ликвидатора, экипаж не мог сразу получить облучение, а авария произошла вообще в октябре из-за проблем с управлением. Он опроверг мнение, что советской власти было наплевать на людей. Для ликвидаторов в короткие сроки построили щитовые казармы, клуб и штаб.

"Посыл в сериале такой есть: тоталитарная страна, в которой людей не жалеют. Но тогда никто никого не заставлял! На ту же крышу сбрасывать графит шли исключительно добровольцы! Причем, как правило, русские, украинцы и белорусы",

– возмутился в разговоре с "Комсомольской правдой" Гришин.

Власть, как считает эксперт, старалась распоряжаться людским ресурсом аккуратно. На ликвидацию последствий отправляли военнообязанных от 25 до 45 лет, у которых были дети. Нарушения, по словам Гришина, были поставарийными. Люди самоотверженно бились за победу в этой войне, как называют трагедию ее ликвидаторы. И этого, к сожалению Гришина, в сериале нет.

Например, американцы упустили то, что бойцы в ОЗК буквально стали санитарами, моя и раздевая пострадавших, потому что докторов берегли, а санитарки боялись это делать.