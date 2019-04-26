После катастрофы на АЭС Припять выглядела как место действий в фильме-катастрофе

Ровно 33 года назад, ночью 26 апреля 1986 года из города Припять поступил экстренный сигнал: на местной атомной электростанции произошел взрыв на четвертом энергоблоке, что привело к выбросу огромной концентрации радиации. Тогда еще мало кто осознавал масштабы происшествия и не подозревал, что речь шла о крупнейшей и самой страшной техногенной катастрофы в истории. Участники ликвидации последствий чернобыльской аварии, несмотря на мужественность, спустя годы признались, что были не готовы к тому, с чем они столкнулись на месте.

Один из них, Лев Котликов, тогда был молодым специалистом по химии и дозиметрии, который работал на Дальнем Востоке. Когда пришла новость из Припяти, начальство предложило ему отправиться туда в командировку, чтобы участвовать в ликвидации последствий – мониторить радиационную обстановку в городе и вокруг него. Отказываться было не принято, и Котликов согласился. Сейчас он сожалеет об этом решении.

"Помню, когда приехал в ту командировку, первое что меня поразило – это ароматные вишни, переспелые абрикосы, грибные леса и тишина. Авария произошла весной, а это такое время, когда природа наиболее уязвима, поэтому в окрестностях не осталось ни животных, ни птиц. Природа, чернозем, все создано для жизни человека. Но жизни там как раз и не было, все уничтожала радиация",

– приводит воспоминания Котликова "Время Биробиджана".

Уже тогда опустевшая Припять, население которой было в полном составе эвакуировано к тому моменту, выглядела жутким местом. Брошенное сушиться на улице белье, оставленные на детских площадках игрушки – все эти детали произвели на Котликова самое тяжелое впечатление. Он признался, что многих его коллег мучила мысль немедленно сбежать из Припяти. Но никто так и сделал этого.

Другой участник ликвидации Михаил Филиппов тоже был шокирован видом безлюдной Припяти, жители которой будто исчезли в один миг. А вот животных никто не стал спасать, в такой суматохе не до них было. На улицах ему часто попадались умирающие кошки, чьи выцветшие от радиации глаза он никогда не забудет, пишет портал magcity174.

Непосредственные ликвидаторы аварии, находившиеся в четвертом энергоблоке, фактически не знали, с чем имеют дело. Многие из них поплатились за это здоровьем и даже жизнью. Один из выживших ликвидаторов Сергей Норкин был отправлен в зону аварии для разбора завалов внутри энергоблока. Когда же ему поручили ставить датчики в помещениях четвертого блока, он узнал, наконец, что случилось на самом деле.

"Благодаря этой работе появилась возможность познакомиться с материалами и отчетами специалистов о том, что там произошло. Вот тогда стало страшно.Вещи страшные творились, при этом и мне не все известно", – рассказал он изданию GorodVo.

Все, кто так или иначе участвовал в ликвидации чернобыльской аварии, надеются, что больше никому и никогда не выпадет такая же участь.