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Второй Чернобыль произойдет в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Война на юго-востоке Украины грозит обернуться катастрофой

Многострадальный Донбасс, измученный необъявленной войной, может стать центром масштабной техногенной аварии. Украинские власти утверждают, что сегодня существует большая вероятность повторения того ужаса, который произошел в Припяти 26 апреля 1986 года.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что боевые действия на неподконтрольной Киеву территории Донбасса грозят привести к "беспрецедентной экологической катастрофе", поскольку в зоне обстрелов находятся опасные объекты. Один из них – Донецкая фильтровальная станция. В этом месте сосредоточены огромные объемы хлорина. В высоких концентрациях это вещество чрезвычайно ядовито. Если снаряд угодит в станцию, последствия будут ужасающими.

"Инцидент на ней может стать сравнимым по масштабу с катастрофой Чернобыля", – сказал Ельченко.

Разумеется, что посланник Киева в ООН снял всю ответственность со своей страны, предусмотрительно обвинив в возможной катастрофе Россию. По его словам, именно "российские войска" обстреливают Донбасс, а не украинские, передает "Укринформ".

Про угрозу техногенной катастрофы в Донбассе говорили в ООН еще два года назад. Тогда был выпущен спецдоклад о ситуации в регионе, в котором авторы предупреждали о возможной утечке хлорного газа и других опасных химических веществ из-за артобстрелов, что привело бы к "опустошительным последствиям" для населения и природы. В свою очередь, координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Волкер тогда отмечал, что если будет разрушен хотя бы один из контейнеров с 900 кг вещества, то любой человек в радиусе 200 метров погибнет.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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