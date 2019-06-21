На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Чернобыльская авария произошла из-за того, что украинское руководство не слушало ученых. По крайней мере, первый президент Незалежной Леонид Кравчук утверждает, что решение о строительстве Чернобыльской АЭС принимал Киевский обком Компартии республики.

"Украина не была самой первой и главной территорией, где должна была быть построена атомная электростанция. И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии", – цитирует ТСН Кравчука.

По его словам, единственный, кто протестовал против строительства ЧАЭС, был президент Академии наук СССР Борис Патон. "Все остальные согласились", – подчеркнул бывший политик, занимавший в 70-80-е годы руководящие должности в структуре ЦК КПУ.

Возведение ЧАЭС началось в 1970 году. В 1977 г. запустили первый блок. Взрыв на станции произошел 26 апреля 1986 г., но энергоблоки отключили лишь частично. Работа ЧАЭС была прекращена полностью только в 2000 году.

Ранее стало известно, что в зону отчуждения Чернобыльской АЭС начали пускать туристов.