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На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

Фото: www.globallookpress.com
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К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Чернобыльская авария произошла из-за того, что украинское руководство не слушало ученых. По крайней мере, первый президент Незалежной Леонид Кравчук утверждает, что решение о строительстве Чернобыльской АЭС принимал Киевский обком Компартии республики.

"Украина не была самой первой и главной территорией, где должна была быть построена атомная электростанция. И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии", – цитирует ТСН Кравчука.

По его словам, единственный, кто протестовал против строительства ЧАЭС, был президент Академии наук СССР Борис Патон. "Все остальные согласились", – подчеркнул бывший политик, занимавший в 70-80-е годы руководящие должности в структуре ЦК КПУ.

Фото: www.globallookpress.com

Возведение ЧАЭС началось в 1970 году. В 1977 г. запустили первый блок. Взрыв на станции произошел 26 апреля 1986 г., но энергоблоки отключили лишь частично. Работа ЧАЭС была прекращена полностью только в 2000 году. 

Ранее стало известно, что в зону отчуждения Чернобыльской АЭС начали пускать туристов. 

Фоторепортаж
Советский постапокалипсис: ликвидаторы Чернобыльской аварии пришли в ужас от увиденного
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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