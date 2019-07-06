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"Был сговор": Украина придумала новую версию возвращения России в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
По мнению Киева, некоторые европейские страны до голосования договорились между собой поддержать Москву

Россия вернулась в ПАСЕ благодаря негласным договоренностям между некоторыми странами Запада. Голосование в ночь на 25 июня отличалось от обычных заседаний организации и могло свидетельствовать о вероятном "сговоре", считает член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Виктор Еленский.

 "Я сижу между двумя старожилами Парламентской ассамблеи, которые провели там не один год и даже не 10 лет. Они говорят: мы никогда не сидели ночью, никогда не видели такого количества депутатов, никогда не видели, чтобы их свозили самолетами, и не видели на них такого давления", – приводит слова политика "Обозреватель".

Он отметил, что у Киева имелось 220 правок против решения в пользу Москвы, однако все они "методично сбивались".

 "Западные партнеры, которые обеспечили такое единодушное голосование, как голосовала Германия, Франция, Италия – у них, очевидно, были какие-то договоренности", -– добавил Еленский.

Напомним, в конце июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За это проголосовали 118 депутатов, 62 высказались против, 10 воздержались. Все предложенные санкционные поправки к документ отклонили. В знак протеста украинская делегация покинула сессию. В этом порыве ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.

Андрей ДОВЛАТОВ
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