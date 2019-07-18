В Кремле разрушили планы Зеленского на встречу с Путиным

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Несмотря на твердую уверенность соратников главы Незалежной Владимира Зеленского переговорам между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным случиться не суждено. Во всяком случае пока, уточнил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков.
По его словам, о такой возможности даже и речи еще не шло, передает ТАСС. Первым делом, подчеркнул спикер Кремля, в России дождутся, как пройдут досрочные выборы на Украине.
"И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", – пояснил он.
В восстановлении российско-украинских отношений определенную роль может сыграть освобождение журналиста Кирилла Вышинского, отметил Песков, ответив таким образом на призыв Зеленского вернуть украинских моряков. Напомним, ранее президент Незалежной назвал передачу задержанных в ноябре экипажей "нормальным шагом для возвращения диалога".
"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", – заявил пресс-секретарь Путина, добавив, что на ситуацию с обменом пленными стороны смотрят по-разному.
Принцип "всех на всех" обсуждался во время беседы по телефону 11 июля. Главы государств сошлись в желании достичь "идеальной формулы".
"Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах", – отметил Песков.
Между тем в Киеве искренне верят в то, что украинская власть делает немало шагов навстречу Москве.
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