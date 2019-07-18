Киев мстит за расширение российских рестрикций

Президент Украины Владимир Зеленский и кабинет министров ввели специальные пошлины на импорт дизтоплива, поступающего по трубопроводам, а также сжиженного газа из России. Об этом заявил представитель главы Незалежной в правительстве Андрей Герус.

"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций",

– подчеркнул политик.

Как сообщил Герус на своей странице в Facebook, с 1 августа 2019-го спецпошлина на дизельное топливо будет равна 3,75%, с 1 октября – 4%, на сжиженный газ с последнего месяца лета – 1,75%, с октября – 3%.

Представитель Зеленского также рассказал, что спецпошлины позволят пополнить бюджет Украины на 2 млрд гривен (около $77 млн) за год. Герус считает, что эти деньги нужно будет направить на помощь малообеспеченным слоям населения. Он также добавил, что на рынке нефтепродуктов зафиксирован избыток ресурсов, поэтому розничные цены могут упасть.

После того, как в 2016-м заработала экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия приостановила соглашение о зоне свободной торговли с соседним государством, чтобы защитить свои интересы. Тогда Москва ввела против Киева, как и против европейских стран в ответ на санкции, продовольственное эмбарго. Украина запретила ввоз ряда товаров из России. Этот список, куда входит, например, мясо, крупы, рыба, ряд химикатов, автобусы, железнодорожное оборудование и другие товары, не раз пополнялся украинцами. В очередной раз это произошло в апреле 2019-го.

В России назвали это очередным недружественным шагом и отметили, что вынуждены заботиться о своих интересах в таких условиях. Москва запретила поставку в Киев угля и нефтепродуктов, а также импорт из Украины некоторых видов продукции, например, одежды, обуви, легкой промышленности. В России не раз говорили о том, что отменят все санкции, если Украина решится на подобный шаг.