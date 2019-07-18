Американцам и европейцам стоит действовать сообща, если они хотят увидеть результат рестрицкий

Санкции против России могли бы быть намного эффективнее. Для этого США и Европе стоит согласовать свои подходы к ограничительным мерам. В этом уверен премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



"Думаю, мы могли бы сделать больше в плане согласования санкционных систем между США и Европой. Возможно, это могло бы дать больший эффект",

– сказал политик, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Запад начал вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. США и Европа обвинили Москву во вмешательстве, европейцы также приостановили некоторые виды сотрудничества с россиянами.

Россия ответила зеркально и начала процесс импортозамещения, подчеркнув, что разговаривать на языке санкций невыгодно. Москва указывала на то, что не участвовала в событиях на Украине, а способствовала минским соглашениям.

При этом во многих европейских странах осознают, что политическое и экономическое давление на Россию не приносит желаемые плоды, а, значит, необходимо санкции отменить.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2019-го обратил внимание общественности на то, что из-за рестрикций страна не дополучила 50 млрд долларов, тогда как Европа – целых $240 млрд.