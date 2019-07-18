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Голландцы нашли способ достичь эффекта от антироссийских санкций

Марк Рютте. Фото: www.globallookpress.com
Американцам и европейцам стоит действовать сообща, если они хотят увидеть результат рестрицкий

Санкции против России могли бы быть намного эффективнее. Для этого США и Европе стоит согласовать свои подходы к ограничительным мерам. В этом уверен премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Думаю, мы могли бы сделать больше в плане согласования санкционных систем между США и Европой. Возможно, это могло бы дать больший эффект",

сказал политик, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Запад начал вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. США и Европа обвинили Москву во вмешательстве, европейцы также приостановили некоторые виды сотрудничества с россиянами.

Россия ответила зеркально и начала процесс импортозамещения, подчеркнув, что разговаривать на языке санкций невыгодно. Москва указывала на то, что не участвовала в событиях на Украине, а способствовала минским соглашениям.

При этом во многих европейских странах осознают, что политическое и экономическое давление на Россию не приносит желаемые плоды, а, значит, необходимо санкции отменить.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2019-го обратил внимание общественности на то, что из-за рестрикций страна не дополучила 50 млрд долларов, тогда как Европа – целых $240 млрд. 

Полина ИВАНОВА
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