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В США предложили ввести новые санкции против России на фоне конфликта в Керченском проливе

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Американские конгрессмены требуют внести в черный список сотрудников ФСБ. Санкции против 24 россиян представители демократов и республиканцев обосновали арестом 24 украинских моряков, которые устроили провокацию в Керченском проливе.

Документ внесли в Палату представителей конгресса США. Американцы вновь указали на "агрессию" России, которая распространяется на весь мир, и призвали международное сообщество "не оставаться в стороне".  Об этом говорится на сайте члена палаты представителей от демократов Марси Каптур, которая является одним из авторов законопроекта.

В случае, если предложение одобрят, санкции с россиян не снимут до тех пор, пока моряков из Незалежной, а также 3 судна, не вернут Киеву.

Ранее украинцам продлили арест, напоминает "Царьград". За решеткой они останутся еще на три месяца, отмечает RT.

Провокацию в Керченском проливе украинцы устроили в ноябре прошлого года. За незаконное пересечение российской границы 24 моряки и три военных корабля были задержаны

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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