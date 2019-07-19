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Американские конгрессмены требуют внести в черный список сотрудников ФСБ. Санкции против 24 россиян представители демократов и республиканцев обосновали арестом 24 украинских моряков, которые устроили провокацию в Керченском проливе.
Документ внесли в Палату представителей конгресса США. Американцы вновь указали на "агрессию" России, которая распространяется на весь мир, и призвали международное сообщество "не оставаться в стороне". Об этом говорится на сайте члена палаты представителей от демократов Марси Каптур, которая является одним из авторов законопроекта.
В случае, если предложение одобрят, санкции с россиян не снимут до тех пор, пока моряков из Незалежной, а также 3 судна, не вернут Киеву.
Ранее украинцам продлили арест, напоминает "Царьград". За решеткой они останутся еще на три месяца, отмечает RT.
Провокацию в Керченском проливе украинцы устроили в ноябре прошлого года. За незаконное пересечение российской границы 24 моряки и три военных корабля были задержаны
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