Москву ждет адаптация к потенциальной угрозе

Надеяться на то, что возможные санкции против госдолга России никак не отразятся на нашей действительности, "наивно", полагает замминистра иностранных дел Александр Панкин.

"Конечно, такой шаг осложняет нам жизнь, но с каждым таким шагом мы учимся работать в другой сфере. Думаю, что это не смертельный шаг, не говоря о том, что это немножко на выстрел в ногу похоже",

– пояснил Панкин, отметив, что США не свернут с данного пути, "независимо от того, дает это эффект или не дает".

В случае введения ограничений есть большая вероятность, что Штаты получат зеркальный ответ, предположил дипломат. Вряд ли Россия спустит им с рук санкционное давление, заключил он.

"Но это не задача – ударом на удар отвечать",

– добавил замглавы МИД РФ, передает РИА "Новости". Впрочем, давно доказано, что Москва адаптировалась к рестрикциям со стороны Запада, а вот он, о чем не раз говорилось, серьезно пострадал.

Напомним, в санкционную кабалу Россия попала на фоне "крымской весны" и ситуации на юго-востоке Украины. Ограничительные меры постоянно продляются, с завидным постоянством вводятся новые. По поводу и без. Так, например, в черный список конгрессмены США предлагают внести сотрудников ФСБ, которые участвовали в задержании украинских моряков.

В июле американцы скорректировали оборонный бюджет 2020 года. Согласно поправкам, за вмешательство в предстоящие выборы в США Россия ответит госдолгом. Любые действия с ним попадут под запрет.