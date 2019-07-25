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Соединенные Штаты не могут простить России вмешательство в венесуэльский переворот. Поддержка президента Николаса Мадуру, которого мечтает сместить ставленник Вашингтона, спикер Хуан Гуайдо, накличет на Москву санкционную беду, уверен представитель Белого дома в Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Давление будет продолжаться, и завтра у нас будет больше санкций", – заявил он, не вдаваясь в подробности, передает AFT.
А пока, отметил дипломат, американцы решают, какие именно ввести против России ограничения: "индивидуальные или отраслевые". Кроме того, пообещал Абрамс, будет продолжено давление на Кубу.
Впервые под санкционный обстрел РФ попала на фоне "крымской весны" и конфликта на юго-востоке Украины. Затем Западу достаточно было формального повода для введения и продления рестрикций.
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