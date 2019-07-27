В Германии преобладает сильное недовольство

Речь зашла и о Крыме, вокруг которого до сих пор не утихают споры.

В Восточной Германии заявили о желании сблизиться с Россией снова. За такое развитие событий выступили 72 процента жителей. В Западной Германии о более тесном сотрудничестве двух стран грезят 54 процента. Такие данные приводятся в газете Der Tagesspiegel со ссылкой на соцопросы.

При этом автор статьи отмечает, что лучше всего Россию понимают жители бывшей ГДР. Принадлежность Крыма нашей стране там воспринимают как нечто самой собой разумеющееся.

Сильное недовольство у тех, кто живет в Восточной Германии, вызывают санкции против России. Попытки Запада вести политику силы немцы считают контрпродуктивной.

Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы вредят бизнесу Германии, выразив сожаление по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о дальнейшем давлении на Россию.