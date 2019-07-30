Вашингтон сказал новое слово в санкционной войне

Если Россия "снова" вмешается в выборы на территории Соединенных Штатов, Вашингтон должен ввести санкции против ее энергетического, банковского и оборонного секторов. Соответствующую норму потребовали законодательно закрепить американские сенаторы Марко Рубио (Республиканская партия) и Крис ван Холлен (Демократическая партия).

Предложения озвучены в письме к профильным комитетам верхней палаты Конгресса. Они сейчас согласовывают нормы оборонного бюджета, и подобная поправка может быть принята вместе с бюджетом, передает РИА "Новости".

В нынешней редакции бюджетного документа предлагается уже сейчас запретить компаниям из США торговать российским суверенным долгом. Соответствующая поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в электоральный процесс. Если Конгресс или разведка установят, что вмешательство имело место, санкции против суверенного долга будут продлеваться автоматически.

Рубио и ван Холлен хотят модифицировать эту норму. Санкции против суверенного долга они предлагают вводить только в том случае, если будет установлено повторное вмешательство в выборы со стороны России. К этой норме будут добавлены ограничения против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики. В пакет санкций также предлагается включить меры против "олигархов и высокопоставленных политических фигур", которые, по мнению нацразведки, могли бы стоять за вмешательством в выборы.

"Заявляя, что санкции будут последствием за будущее вмешательство, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее",

‑ говорится в послании сенаторов.

Рубио и ван Холлен признают, что влияние санкций против суверенных долговых обязательств России будет ограниченным. У нашей страны небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты. Так что предлагаемые ограничения будут иметь скорее психологический эффект.

Российские эксперты напомнили американцам, что от санкций пострадают прежде всего они сами. "Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами ‑ это совершенно безответственные балаболы", ‑ заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.