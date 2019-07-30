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США назвали главное условие нормальных отношений с Россией

Фото: pixabay.com
Вашингтон собирается действовать методом кнута и пряника

Чтобы наладить диалог с Россией, Соединенные Штаты должны внушить нашей стране страх перед заокеанской державой. Такое предложение содержится в материале, опубликованном в авторитетном американском издании Foreign Policy.

Автор материала ставит знак равенства между нормальными отношениями двух стран и сдерживанием нашей страны. По его мнению, одно без другого невозможно. Чтобы усмирить Москву, следующий президент США должен найти способ заставить ее бояться. Только после этого Россия перестанет "действовать безнаказанно".

При этом в статье предлагается взаимодействовать с Россией классическим методом кнута и пряника. Наряду с запугиванием властей нашей страны американцам следует втереться в доверие к ее рядовым жителям.

Фото: www.globallookpress.com

Россияне ошибочно считают США угрозой, поэтому Вашингтону необходимо не только завоевать уважение президента Владимира Путина, но и доверие будущих поколений россиян. Хотя бы в той степени, чтобы они не воспринимали американскую политику как угрозу, отмечается в статье.

Осуществлять задуманное придется на языке публичной дипломатии. Представители США должны регулярно "выражать беспокойство ситуацией с правами человека" в России. При этом они не должны показывать намерения свергнуть действующий в нашей стране режим. Иначе никто в России им не поверит.

Журналист в конце материала признает, что добиться желаемого результата Соединенным Штатам будет весьма непросто даже при соблюдении указанных правил. Внешняя политика Москвы настолько "агрессивна", что убедить Кремль отказаться от нее практически невозможно. Нормализация отношений между странами в долгосрочной перспективе требует долгосрочных же усилий, констатирует журнал.

Андрей ФИЛАТОВ
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