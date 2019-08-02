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США заваливают Россию санкциями за Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Так называемое дело Скрипаля с берегов Туманного Альбиона перекочевало в заокеанскую державу. Нет, в США, к счастью, не произошло громких отравлений. Однако случившееся в Солсбери в марте 2018 года стало прекрасным поводом для "вскрытия" второго пакета санкций.

Соответствующее распоряжение подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом стало известно местному изданию Politico благодаря двум лицам в администрации Соединенных Штатов.

"По сусекам наскребли", "Мы смеемся над американским правительством насчет их санкций. От слабости они локти кусают", "Сказка про Скрипалей с каждым годом все смешнее и смешнее! А санкции все глупее!", – отреагировали россияне в комментариях к материалу РИА "Новости".   

Представители прессы напомнили, что в конце августа прошлого года, согласно закону 1991 года "О контроле за химическим и биологическим оружием", Вашингтон ввел ограничительные меры. Однако решил повторить, так как не уверен, что Москва провела работу над ошибками.

"Американские спецслужбы не смогли сделать такое определение в отношении России, которая продолжает отрицать ответственность за атаку на Скрипалей", – аргументирует новые санкции издание.

Каким именно образом отразятся санкции на РФ, пока неясно. О них, кстати, в США обмолвились еще в мае. Проговорилась замгоссекретаря Андреа Томпсон, которая заявила, что документ попал на стол госсекретарю и президенту. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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