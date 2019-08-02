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Так называемое дело Скрипаля с берегов Туманного Альбиона перекочевало в заокеанскую державу. Нет, в США, к счастью, не произошло громких отравлений. Однако случившееся в Солсбери в марте 2018 года стало прекрасным поводом для "вскрытия" второго пакета санкций.
Соответствующее распоряжение подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом стало известно местному изданию Politico благодаря двум лицам в администрации Соединенных Штатов.
"По сусекам наскребли", "Мы смеемся над американским правительством насчет их санкций. От слабости они локти кусают", "Сказка про Скрипалей с каждым годом все смешнее и смешнее! А санкции все глупее!", – отреагировали россияне в комментариях к материалу РИА "Новости".
Представители прессы напомнили, что в конце августа прошлого года, согласно закону 1991 года "О контроле за химическим и биологическим оружием", Вашингтон ввел ограничительные меры. Однако решил повторить, так как не уверен, что Москва провела работу над ошибками.
"Американские спецслужбы не смогли сделать такое определение в отношении России, которая продолжает отрицать ответственность за атаку на Скрипалей", – аргументирует новые санкции издание.
Каким именно образом отразятся санкции на РФ, пока неясно. О них, кстати, в США обмолвились еще в мае. Проговорилась замгоссекретаря Андреа Томпсон, которая заявила, что документ попал на стол госсекретарю и президенту.
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