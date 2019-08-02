Правая рука Буша защитит Россию от новых санкций

Экс-госсекретарь США считает, что от политики ограничений страдают невинные люди

Против Москвы больше не нужно вводить санкции, поскольку вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить. При этом весомых результатов подобные действия не приносят, а рестрикции бьют по обычным россиянам. С таким заявлением выступила бывший руководитель Государственного департамента США Кондолиза Райс.



"Проблема с дополнительными санкциями ‑ это, прежде всего, то, что у нас скоро не останется, на что или кого накладывать санкции, и это важно. Я полностью за санкционирование Владимира Путина, его круга, любого, кто был причастен к Крыму, всего этого. Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в "Макдональдс", хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное…"

‑ отметила экс-дипломат в интервью украинскому изданию "Новое время".

Райс выразила надежду, что налагаемые Вашингтоном ограничения не коснутся "молодых людей, желающих посетить Запад".

По мнению политика, многие россияне "хотят дружить с Украиной". В свою очередь украинскому государству "не стоит отторгать всех россиян". "В конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом", ‑ отметила она.

Конлолиза Райс занимала пост государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша – младшего. Она проработала в этой должности с 2005 по 2009 годы. В администрации Джорджа Буша ‑ старшего во время распада СССР и объединения Германии она была советником президента по вопросам СССР и Восточной Европы.

Отношение Райс к России и ее руководству несколько раз менялось в ходе ее пребывания в должности госсекретаря. В начале своей деятельности она охарактеризовала отношения Москвы и Вашингтона как "очень хорошие". Однако затем политик критиковала российские власти за их роль в конфликте в Южной Осетии и за использование газового вопроса в отношениях с Украиной для политического давления на Киев.