Трамп может использовать жесткие ограничения в качестве предвыборного козыря

Накануне старта предвыборной кампании в Соединенных Штатах глава Белого дома может ввести санкционные меры против российского государственного долга. Для нашей страны этот шаг будет иметь самые неприятные последствия. Такого мнения придерживается старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков.



Решение Дональда Трампа о санкциях против РФ в связи с делом об отравлении Скрипалей вряд ли приведет к серьезным потрясением. Куда более важное значение могут иметь санкции против российского госдолга, введение которых в США обсуждают на протяжении нескольких месяцев, предупредил аналитик.

"Сегодняшние санкции мне не кажутся опасными, а вот ограничения, которые власти США хотят наложить на российский госдолг, скорее всего, будут представлять серьезную угрозу для российской экономики. Я думаю, что Дональд Трамп вполне может пойти на это в ходе своей кампании, чтобы использовать негативное отношение американцев к России и Владимиру Путину в свою пользу, это явно может повысить его рейтинг",

‑ заявил Жаворонков в интервью Ura.ru.

Представители российской власти ранее неоднократно говорили о том, что запрет на покупку и продажу облигаций федерального займа не нанесет сокрушительного удара по экономике страны. В большей степени с негативными последствиями этого решения столкнутся компании и частные инвесторы из США, которые держат в российских ценных бумагах крупные суммы.

Накануне президент США подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По оценке специалистов, эта мера носит чисто символический характер.