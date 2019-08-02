Причиной очередных антироссийских ограничений вновь стало отравление в Великобритании

Против России вновь вводятся санкции.

Соединенные Штаты считают, что Москва не предоставила требуемых гарантий в деле Скрипалей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Белого дома.

О том, что президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций, пишет издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Ограничительные меры вводятся из-за того, что Москва якобы применила химическое оружие против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Представители американских разведывательных агентств считают, что Россия не предоставила доказательств того, что прекратила использовать химическое оружие, отмечает издание. Именно поэтому Трамп вынужден был ввести санкции, хотя лично он не хотел обострять взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркивают аналитики.

При этом российский президент неоднократно заявлял, что вводимые США антироссийские санкции являются бессмысленными и непродуктивными.