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Санкции помогут Трампу удержать власть

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Антироссийские настроения американцев позволят их президенту остаться на второй срок

США ввели "второй пакет" санкций по делу Сергея Скрипаля, которого с дочерью Юлией отравили в Солсбери в 2018-м, именно сейчас, так как в стране стартовала предвыборная гонка. В этом уверен российский дипломат, бывший замглавы МИД РФ, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

"Трамп ориентируется на американское общественное мнение, которое полностью заражено антироссийскими настроениями. А у него выборы на носу",

цитируют дипломата РИА Новости.

Панов также добавил, что рестрикции не будут играть большой роли, потому что у России и США практически нет банковских дел. Он также утверждает, что санкции со стороны американцев будут только усиливаться.

Американист Владимир Можегов также считает, что США будут использовать любой повод для того, чтобы ввести новые санкции. Впрочем, как отмечает "Вечерняя Москва", эксперт полагает, что рестрикции призваны не дать Трампу наладить диалог с Россией.

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел ограничительные меры против Москвы, потому что она не предоставила требуемых гарантий по неиспользованию химоружия в рамках американского закона. На Западе считают, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Москве не раз отрицали эти обвинения, отмечая, что Лондон так и не предоставил доказательств.

Согласно американскому закону, президент США должен применить как минимум 3 из 6 вариантов санкций, среди которых есть запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, а также понижение уровня дипломатических отношений. 

Полина ИВАНОВА
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