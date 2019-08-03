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В Вашингтоне рассказали о последствиях новых санкций против РФ

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Ограничения серьезно ударят по экономике нашей страны

В Госдепартаменте США раскрыли детали введенных санкций против России.

Отмечается, что ограничения распространяются на госдолг. Кроме того, Вашингтон потребовал от международных организаций не предоставлять кредиты Москве.

"Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд",

цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Также в рамках санкций введены дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. В Белом доме подчеркнули, что все эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США.

Новый пакет санкций, связанный с отравлением Скрипалей в Солсбери, вступит в силу 19 августа.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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