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Британцы обрадовались наказанию Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Лондон поддержал Вашингтон в антироссийской войне

Глава британского МИД Доминик Рааб поблагодарил США за введение новых санкций против России из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери",

- сказал Рааб.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел ограничительные меры против Москвы, потому что она не предоставила требуемых гарантий по неиспользованию химоружия в рамках американского закона. На Западе считают, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Москве не раз отрицали эти обвинения, отмечая, что Лондон так и не предоставил доказательств.

Согласно американскому закону, президент США должен применить как минимум 3 из 6 вариантов санкций, среди которых есть запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, а также понижение уровня дипломатических отношений.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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