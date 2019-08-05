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Чехия заявила об убытках от российских контрсанкций

Фото: www.globallookpress.com
Прага считает, что рестрикции - это надолго

Крупнейший чешский производитель молочных продуктов компания Madeta, потерял около 6,5 млн долларов из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции Евросоюза.

"Мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока действуют санкции в отношении России и ответные российские меры, перспектива нашего возвращения на рынок РФ является утопией", –

заявил РИА "Новости" председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.

До начала санкционной войны Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тыс. тонн молочных изделий, среди которых большую долю занимал сыр Niva, добавил руководитель компании. По словам Теплы, для того, чтобы этот сыр доходил до российских потребителей в самом лучшем виде, компания инвестировала почти миллион долларов в закупку нового холодильного оборудования.

До 2014 г. российский рынок был основным для Madeta, на него поставлялось 20% продукции компании, напоминает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
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