Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

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Немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что антироссийские санкции не приносят пользы и лишь вредят бизнесу Германии.
По его словам, из-за ограничений Москва переориентировала свое экономическое воздействие на Пекин. При этом депутат сожалеет о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.
"Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной",
– цитирует Эрнста радиостанция Deutschlandfunk.
Отношения между Россией и Европой испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.
В последнее время на Западе все чаще высказываются о необходимости отмены ограничений.
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