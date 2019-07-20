Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что антироссийские санкции не приносят пользы и лишь вредят бизнесу Германии.

По его словам, из-за ограничений Москва переориентировала свое экономическое воздействие на Пекин. При этом депутат сожалеет о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.

"Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной",

– цитирует Эрнста радиостанция Deutschlandfunk.

Отношения между Россией и Европой испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.

В последнее время на Западе все чаще высказываются о необходимости отмены ограничений.