Украина наплевала на законы в расследовании крушения MH17

Незалежная и Нидерланды по неизвестной причине выкинули из дела Малайзию

Киев начал передавать Амстердаму документы по делу о крушении "Боинга-777" над Донецком в 2014-м. Однако специалисты утверждают, что этот факт является не серьезным юридическим фактором, а пропагандой и пиаром.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов отметил, что речь идет о международном праве, которое носит рекомендательные нормы. Юрист не понимает, какой правовой статус имеет группа следователей, которая ведет дело о преступлении, совершенном на Украине. Так, например, если бы голландский следователь вел расследование в России, то это бы противоречило всем законам.

"Потому что, кроме смеха, ничего это не может вызвать. А какие правовые последствия? А что делать дальше, если он что-то расследует?"

- подчеркнул Трунов, добавив, что сложившаяся ситуация с расследованием рассчитана на людей без юридического образования, которые не знают норм международного права.

Авиаюрист Алексей Елтунов также рассказал изданию "Царьград", что двустороннее соглашение Украины с Нидерландами вызывает недоумение, потому что стороны исключили из него главного заинтересованного в этом деле героя – Малайзию. По его мнению, малазийцы должны участвовать в этих договоренностях, так как материалы передают на международный уровень.

Более того, Трунов обратил внимание на то, что стороны хотят привлечь к ответственности за авиакатастрофу граждан третьего государства. Ведь, по правилам, прокуратура одной страны делает запрос в другую, где проходит собственное расследование, а потом уже все решает суд.

"А здесь мы абсолютно имеем какую-то странную картину, которую объяснить с позиции юриспруденции сложно. Поэтому это такая самодеятельность, пиар-составляющая, а юриспруденции здесь нет",

– добавил Трунов.

По его словам, Россия не ратифицировала Уголовный международный суд, а Украина сделала это лишь частично.

Накануне стало известно, что Незалежная передаст Нидерландам материалы о гибели 298 человек в лайнере над Донецком. Подобное соглашение подписали еще в 2017-м. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Ранее голландский прокурор назвал имена трех россиян и одного украинца, которые, по мнению международной следственной группы, причастны к крушению "Боинга". Амстердам планирует запросить у Москвы экстрадицию граждан РФ, хотя двустороннего соглашения по этой процедуре нет. Суд над подозреваемыми даже без их участия начнется весной 2020-го.