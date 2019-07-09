Власти Незалежной расписались в своей причастности к трагедии

Украинские спецслужбы провернули спецоперацию по похищению военнослужащего непризнанной Донецкой народной республики, чтобы изготовить фейковые доказательства причастности ополченцев к катастрофе малайзиского Boeing в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.



"Мы помним, как быстро в течение суток с момента трагедии Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления. Они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейшей фальсификации картины преступления",

– говорится в заявилении, опубликованном на сайте руководителя ДНР.

По словам Пушилина, каждое такое действие лишь доказывает причастность Киева к крушению лайнера. Однако справедливость рано или поздно восторжествует. "У выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится. С каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию", – отметил политик.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что украинские следователи сумели допросить ценного свидетеля по делу об авиакатастрофе. Сообщилось, что показания дал "экс-командир ПВО" Донецкой республики Владимира Цемах. Позже стало известно, что украинские силовики похитили военного и силой вывезли в Киев.

Самолет Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе военнослужащих ДНР. В России и непризнанных республиках заявили о том, что самолет был сбит украинской ракетой.

В июне 2019 г. Совместная следственная группа обвинила в причастности к крушению MH17 россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. На их арест следствие собирается выдать международные ордера.