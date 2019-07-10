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Похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Фото: www.globallookpress.com
Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Военнослужащий непризнанной Донецкой народной республики Владимир Цемах не командовал силами противовоздушной обороны в момент крушения малайзийского Boeing. Об этом на пресс-конференции заявила его дочь Мария.

"Мой отец не был начальником ПВО во время крушения Boeing. Он находился только на блокпостах – на 20-м и 43-м. Все обвинения по этому поводу не имеют под собой почвы",

– сообщила Мария Цемах (цитируется по Telegram-каналу Post Enot).

Она также рассказала о том, что ее отец был похищен украинскими спецслужбами и незаконно вывезен на подконтрольную Киеву территорию. Его перевозили через линию разграничения, то есть "по сути, через поля", а не через официально установленные контрольно-пропускные пункты. При этом в отношении военного применялось насилие.

"На фото, которые прислали мне из Киева, видны следы применения силы и двух инъекций при задержании отца", – отметила Цемах.

 Фото: www.globallookpress.com 

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Дарья Морозова, также принявшая участие в пресс-конференции, сообщила, что власти будут активно бороться за освобождение Цемаха. "Мы уже отправили официальный запрос Украине и будем активно поднимать его в Минске. Будем бороться", – сказала она.

Ранее сегодня эксперты исследовательской группы Bellingcat заявили о том, что Владимир Цемах мог быть причастен к крушению лайнера в июле 2014 года. Аналитики заявляют о наличии в соцсети "Одноклассники" страницы Цемаха, согласно данным на которой, он служил в это время в подразделении ПВО. Так, на фотографиях, загруженных в день катастрофы, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23, сообщается на сайте группы.

Самолет Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе военнослужащих ДНР. В России и непризнанных республиках заявили о том, что самолет был сбит украинской ракетой.

Андрей ФИЛАТОВ
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