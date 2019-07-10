Незалежная готовится к годовщине катастрофы в небе над Донбассом

Вывезенного украинскими силовиками насильно из города Снежное экс-командира "ПВО ДНР" Владимира Цемаха власти Незалежной хотят использовать для фальсификации данных в деле гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 – в Киеве планируют представить якобы причастность ополчения к данной трагедии. Об этом заявила сегодня полпред Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

И все это делается под особую дату.

"К пятой годовщине катастрофы малайзийского "Боинга" был выкраден гражданин Донецкой народной республики Владимир Цемах – бывший ополченец. Очевидно, что к данному гражданину применялись методы физического насилия при его похищении. Очевидно, что эти же методы будут использоваться для получения неких показаний, которые, по всей видимости, украинская сторона попытается использовать для фальсификации фактов, которые имели место во время данной катастрофы", – сказала Никонорова в специальном видеообращении.





Полпред республики отметила, что с 17 июля 2014 г., когда произошла авиакатастрофа, не было представлено ни одного убедительного доказательства причастности ополчения Донбасса к крушению пассажирского лайнера. Она подчеркнула, что у ополченцев не имелось в наличии ни средств, ни мотивов для того, чтобы совершить это преступление.

"Тот факт, что назначение Владимира Цемаха на должность командира (подразделения) противовоздушной обороны состоялось в октябре 2014 года, то есть спустя три месяца после катастрофы, абсолютно украинскую сторону не смущает", – добавила глава МИД Республики.

Никонорова выразила надежду, что факты данного преступление будут расследованы нейтральной независимой комиссией и настоящие виновные понесут наказание, как исполнители, так и заказчики.

Ранее в среду, 10 июля, родственники Цемаха подтвердили информацию из СМИ о том, что 58-летнего дончанина выкрали сотрудники СБУ из собственной квартиры. Данное похищение экс-ополченца глава ДНР Денис Пушилин связал с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении "Боинга".

