Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Виновный" в крушении MH17 сделал признание

Фото: www.globallookpress.com
Гиркин иронично заявил об использовании "баллистической рогатки" для поражения цели

Игорь Стрелков, которого голландские следователи винят в сбитом над Украиной самолета MH17, рассказал о бессмысленности обвинений.

По его словам, ополчение не имеет никакое отношение к происшествию с лайнером.

"Любой дурак знает, что ополчение „Боинг“ не сбивало",

- цитирует его EADaily.

Стрелков отметил, что несмотря на это, Запад будет добиваться его выдачи. При этом, даже если им передадут на растерзание "виновных", то Россию все равно никто не простит.

"Они (Запад) забросили эту удочку и говорят, а клюньте ее, а сдайте нам этого, как в том фильме, "Место встречи изменить нельзя", – добавил Стрелков.

Он иронично добавил, что сбил пассажирский самолет из "специальной баллистической рогатки".

В конце июня международная группа следователей назвала имена четырех военных, которые якобы причастны к гибели 298 человек, находившихся в самолете MH17. Группа посчитала, что данные России о том, что фигурирующая в расследовании ракета ЗРК "Бук" принадлежала ВСУ, неубедительны. Как сообщил голландский прокурор Фред Вестербеке, подозреваемыми оказались генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко. Этих людей объявили в международный розыск.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей