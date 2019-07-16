Умер последним: капитан-убийца МН370 управлял лайнером до конца

Для экспертов вина командира воздушного корабля очевидна

Пилота обреченного рейса оставался за штурвалом воздушного корабля до последнего, тогда как пассажиры и остальные члены экипажа уши из жизни через полтора часа после взлета, полагают французские следователи ЧП. На эту мысль их навело доскональное изучение полетной документации.

Впрочем, авиатора выдали также его действия. Специалистам показались подозрительными неестественные маневры самолета перед крушением.

"Они могли быть сделаны только вручную", – сделали вывод французские сыщики, пишет Le Parisien.

Кстати, Париж, один-единственный, по-прежнему не теряет надежды разобраться в том, что случилось с женой и сыновьями Гислена Ваттрело, который поставил перед собой цель – докопаться до истины.



Версия о том, что капитан Захари Ахмад Шах свел счеты с жизнью путем массового убийства до сих пор имеет место быть. "Комсомольская правда" приводит ряд, возможно, аналогичных случаев, когда летчики решались на роковой шаг, обрекая на смерть пассажиров.

О непростых взаимоотношения в семье Шаха уже говорилось. Версию о проблемах с женой подтвердили друзья командира корабля. А вот второй пилот только собирался связать себя узами брака, он как раз готовился к свадьбе. Не исключено, что капитан под каким-либо предлогом выгнал напарника из кабины, а затем, надев кислородную маску, разгерметизировал лайнер.

Малайзийский "Боинг" рейса МН370 Куала-Лумпура-Пекин исчез с радаров в марте 2014 года. Самолет буквально испарился над водами Индийского океана. Ответ на вопрос: что же произошло на самом деле, – до сих пор остается загадкой. В результате трагедии бесследно пропали 227 пассажиров и 12 членов экипажа.