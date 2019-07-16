"Странный" груз: в деле гибели "Боинга" появились новые вопросы

Экспертов смущают "непонятки" с контейнером на борту пропавшего лайнера

Французские эксперты обнаружили противоречивые данные по пассажирам и багажу на борту малайзийского "Боинга", исчезнувшего с радаров в марте 2014 года. Теперь в деле фигурирует груз весом в 89 кг. По информации издания Le Parisien, данные об этом контейнере были добавлены в список багажа уже после вылета "Боинга".

Все это подтвердили следователи в суде. При этом эксперты не могут дать однозначный ответ, почему случился перегруз. В качестве причин называются и некомпетентность сотрудников, и махинации с показателями.

Стоит отметить, что за время поисков самолета уже озвучивалось ряд версий трагедии. В частности, ранее СМИ писали, что капитан Захари Ахмад Шах якобы свел счеты с жизнью путем массового убийства. Также после изучения полетной документации эксперты утвердились в мысли, что пилот оставался за штурвалом лайнера до последнего, а пассажиры и остальные члены экипажа скончались через полтора часа после взлета.

Напомним, "Боинг" рейса МН370 Куала-Лумпура-Пекин в марте 2014 года буквально испарился над водами Индийского океана. В итоге бесследно пропали 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Найти воздушное судно пока так и не удалось.

